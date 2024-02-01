В каунасскую и вильнюсскую больницы привезли трех пострадавших детей

 
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Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

За сутки в Литве пострадали трое детей.

31 января, в 16 ч. в вильнюсскую больницу был доставлен и госпитализирован мальчик (2020 г.р.), который в 15.20 ч. того же дня в Лентварисе (Тракайский район) выпал из окна на втором этаже. Ведется расследование.

В четверг ночью, в 00.37 ч. в вильнюсскую больницу был доставлен младенец (2024 г.р.), который в квартире в Вильнюсе, на ул. Англу, выскользнул из рук купавшего его отца. Ведется расследование.

Через 10 минут еще один ребенок пострадал в Йонаве. Оставленный в квартире без присмотра ребенок выпал с балкона на 4 этаже. Его доставили в каунасскую больницу. Начато расследование.

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