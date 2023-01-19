aA
Департамент полиции сообщает, что в каунасскую больницу доставлен малолетний ребенок с различными травмами.
Vaikas ligoninėje
Vaikas ligoninėje
© Shutterstock

По предварительным данным, 18 января, в 22.15 ч., ребенка (2020 г.р.) привезли из Казлу Руды.

Говорят, что малолетний ребенок около 17.50 ч. того же дня упал с лестницы.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Торговым сетям в Литве придется объявлять больше скидок: что должно подешеветь

В Литве за год цены на продукты выросли на 35%, некоторые...

В Евросоюзе не хватает лекарств: "Нужна диверсификация"

Евросоюз страдает от нехватки медикаментов....

Эфир Delfi: Украина глазами литовского путешественника-волонтера и трибунал для России

Украина глазами литовского путешественника. Как...

Министр энергетики Литвы: летом цены у нас будут высокие, но не заоблачные

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис не...

Для украинских военных беженцев – новые цифровые временные виды на жительство

Некоторые находящиеся в Литве украинские военные...