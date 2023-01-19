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Департамент полиции сообщает, что в каунасскую больницу доставлен малолетний ребенок с различными травмами.
По предварительным данным, 18 января, в 22.15 ч., ребенка (2020 г.р.) привезли из Казлу Руды.
Говорят, что малолетний ребенок около 17.50 ч. того же дня упал с лестницы.
Ведется расследование.
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