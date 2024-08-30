В Каунасском районе упал небольшой самолет

Сообщение о несчастье поступило в 17.52 ч. по номеру 112.
Информировали, что в деревне Миткунай, на ул. Укининку, упал небольшой самолет.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что на месте происшествия обнаружили самолет, из которого вытекло горючее.
Пожарные-спасатели сказали, что пострадали два человека, одному врачи оказали помощь на месте.
По данным полиции, люди серьезно не пострадали.
Позже выяснилось, что в самолете было двое мужчин (1984 и 1969 г.р.), они сказали, что вместе управляли самолетом.
По данным полиции, мужчина 1969 г.р. был пьян - 2,54 промилле. Второй пилот был трезвым.