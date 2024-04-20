В Каунасском районе совершено убийство, огорожена большая территория

20 апреля, в 16.27 ч. портал Kas vyksta Kaune получил фотографии, которые прислал читатель из Пилёны.

На фото видно множество экипажей полиции и натянутая "стоп" лента у шоссе Тайкос.

"Один полицейский ходил по двору усадьбы", – писал читатель.

Представитель ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что 20 апреля, около 15 ч. в Пилёне мужчине было нанесено ножевое ранение. Когда на место происшествия приехали врачи, мужчина 1997 г.р. уже был мертв.

Полиция задержала мужчину 1977 г.р., он был пьян – 0.99 промилле.

На месте происшествия работает полиция.