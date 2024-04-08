В Каунасском районе произошел взрыв, разрушен дом

Сообщение о взрыве поступило 8 апреля, в 15.30 ч. Звонивший сказал, что произошел взрыв в Гарляве, на ул. Каштону, 25, после взрыва дом развалился.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели, полиция.

Как сообщила агентству представитель ДПОС Эдита Зданявичене, одноэтажный жилой дом в результате взрыва был полностью разрушен. Из-под обломков вытащили мужчину 1951 г.р. По словам спасателей, он находился в подвале. Его спасло железобетонное перекрытие.

"Сообщается, что после взрыва дом полностью обрушился, открытого горения нет", – сказала она.

По словам Зданявичене, предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.

По словам соседей, мужчина жил скромно, год назад он похоронил двоих сыновей.