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В четверг после обеда в Каунасском районе, в старостве Рингаудай произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса Iveco Daily и внедорожника Lexus. К счастью, детей в микроавтобусе не было. Помощь врачей потребовалась как водителю микроавтобуса, так и несовершеннолетней пассажирке Lexus.
Avarija Kauno rajone: visureigis taranavo mokyklos autobusiuką
Avarija Kauno rajone: visureigis taranavo mokyklos autobusiuką
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Водитель микроавтобуса рассказал, что высадил детей и ехал из Шакяй в Гарляву, должен был привезти кухонную утварь для школьной кухни.

Несчастье произошло, когда со второстепенной дороги со стороны Рингаудай выехал Lexus, которым управляла женщина, и взял на таран микроавтобус Iveco.

"Я видел, что женщина притормозила перед перекрестком. Понял, что она меня пропускает. Но она в последний момент поехала вперед, мне уже некуда было деваться", – рассказал Delfi водитель школьного автобуса.

Внедорожник смел микроавтобус с дороги, микроавтобус перевернулся. Водителя микроавтобуса увезли в больницу, подозревают, что он мог получить травму головы.

Водитель внедорожника и ехавшая с ней несовершеннолетняя девочка серьезных травм не получили, но девочке все же потребовалась помощь врачей.

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