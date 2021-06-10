Водитель микроавтобуса рассказал, что высадил детей и ехал из Шакяй в Гарляву, должен был привезти кухонную утварь для школьной кухни.
Несчастье произошло, когда со второстепенной дороги со стороны Рингаудай выехал Lexus, которым управляла женщина, и взял на таран микроавтобус Iveco.
"Я видел, что женщина притормозила перед перекрестком. Понял, что она меня пропускает. Но она в последний момент поехала вперед, мне уже некуда было деваться", – рассказал Delfi водитель школьного автобуса.
Внедорожник смел микроавтобус с дороги, микроавтобус перевернулся. Водителя микроавтобуса увезли в больницу, подозревают, что он мог получить травму головы.
Водитель внедорожника и ехавшая с ней несовершеннолетняя девочка серьезных травм не получили, но девочке все же потребовалась помощь врачей.
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