В Каунасском районе в ресторан въехали пьяные мужчины на квадроцикле

"В Каунасском районе около 15 ч. в стену ресторана Foxy въехали пьяные люди. Никто не пострадал", – сообщила читатель портала Kas vyksta Kaune.

Представители ГКП Каунасского округа уточнили, что 6 октября, в 15.10 ч., им сообщили, что в деревне Гиненай (Каунасский район), возможно, нетрезвые люди на квадроцикле врезались в стену ресторана.

"Водитель (1990 г.р.) квадроцикла был пьян (1,5 промилле), пьян был и пассажир – 1,55 промилле. Пассажира увезли в больницу", – информировала полиция.