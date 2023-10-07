В Каунасском районе в ресторан въехали пьяные мужчины на квадроцикле

 
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ФОТО: Kas vyksta Kaune
В пятницу в редакцию портала Kas vyksta Kaune читатели сообщили о происшествии в Каунасском районе. В стену ресторана Foxy врезались пьяные люди, ехавшие на квадроцикле.

"В Каунасском районе около 15 ч. в стену ресторана Foxy въехали пьяные люди. Никто не пострадал", – сообщила читатель портала Kas vyksta Kaune.

Представители ГКП Каунасского округа уточнили, что 6 октября, в 15.10 ч., им сообщили, что в деревне Гиненай (Каунасский район), возможно, нетрезвые люди на квадроцикле врезались в стену ресторана.

"Водитель (1990 г.р.) квадроцикла был пьян (1,5 промилле), пьян был и пассажир – 1,55 промилле. Пассажира увезли в больницу", – информировала полиция.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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