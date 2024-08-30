2024.08.30 07:00

В Каунасском районе упал небольшой самолет

 
один из пилотов был пьян
ru.DELFI.lt

О несчастье в Каунасском районе был информирован Единый центр помощи. Сообщалось о падении небольшого самолета.

Сообщение о несчастье поступило в 17.52 ч. по номеру 112.

Информировали, что в деревне Миткунай, на ул. Укининку, упал небольшой самолет.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что на месте происшествия обнаружили самолет, из которого вытекло горючее.

Пожарные-спасатели сказали, что пострадали два человека, одному врачи оказали помощь на месте.

По данным полиции, люди серьезно не пострадали.

Позже выяснилось, что в самолете было двое мужчин (1984 и 1969 г.р.), они сказали, что вместе управляли самолетом.

По данным полиции, мужчина 1969 г.р. был пьян - 2,54 промилле. Второй пилот был трезвым.

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