В Каунасском районе совершено убийство, огорожена большая территория

20 апреля, в 16.27 ч. портал Kas vyksta Kaune получил фотографии, которые прислал читатель из Пилёны.
На фото видно множество экипажей полиции и натянутая "стоп" лента у шоссе Тайкос.
"Один полицейский ходил по двору усадьбы", – писал читатель.
Представитель ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что 20 апреля, около 15 ч. в Пилёне мужчине было нанесено ножевое ранение. Когда на место происшествия приехали врачи, мужчина 1997 г.р. уже был мертв.
Полиция задержала мужчину 1977 г.р., он был пьян – 0.99 промилле.
На месте происшествия работает полиция.
"Кадры с места происшествия в Пилёне. Мы оказались на месте происшествия одни из первых. Я перенял раненого у того человека, который уже делал ему искусственное дыхание, молодому человеку ножом проткнули легкое. Жертва задохнулась", – рассказал очевидец.