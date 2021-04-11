В Каунасском районе пьяный мужчина убил собаку

Департамент полиции сообщает, что 10 апреля, около 21.15, в Каунасском районе, в селе Паневежюкас, во дворе дома пьяный (2,99 пром.) мужчина (1958 г.р.) смертельно ранил собаку и угрожал топором мужчине (1933 г.р.).

Подозреваемый задержан.

Начато досудебное расследование в соответствии с 1 частью стати 310 и 1 частью 145 статьи УК Литовской Республики.