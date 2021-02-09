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В Каунасском районе после ДТП образовался огромный затор. Проходимость дороги была восстановлена только через час, однако, по мере возможности, рекомендуют выбирать другой путь.
В Каунасском районе после ДТП образовался огромный затор
© Kauno aps. VPK

По данным полиции, в 11.19 ч. поступило сообщение, что в Каунасском районе, на дороге A5 (Академия-Лампеджяй), на мосту столкнулись автомобиль Peugeot, которым управляла женщина (1974 г.р.), и тягач MAN, которым управлял мужчина (1985 г.р.).

Люди в ДТП не пострадали. Оба водителя были трезвыми. Пока дорогу не расчистили, по дороге проехать было невозможно.

По предварительным данным, проезжая часть в этом месте скользкая.

В Каунасском районе после ДТП образовался огромный затор
© Kauno aps. VPK

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