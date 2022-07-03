В Каунасском районе ночью обстреляли два автомобиля и окна дома

Департамент полиции сообщил, что 3 июля, в 1.30 ч. в Каунасском районе, в Домейкаве, женщина (1987 г.р.), услышала странные звуки и когда вышла во двор, заметила, следы пуль на двух окнах и двух автомобилях во дворе.

Подозревают, что неизвестный или неизвестные стреляли из воздушного ружья.

Ущерб устанавливается. Ведется расследование.