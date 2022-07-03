В Каунасском районе ночью обстреляли два автомобиля и окна дома

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В Каунасском районе ночью женщина услышала странные звуки, вышла во двор и увидела, что неизвестные обстреляли два автомобиля и окна дома.
Департамент полиции сообщил, что 3 июля, в 1.30 ч. в Каунасском районе, в Домейкаве, женщина (1987 г.р.), услышала странные звуки и когда вышла во двор, заметила, следы пуль на двух окнах и двух автомобилях во дворе.
Подозревают, что неизвестный или неизвестные стреляли из воздушного ружья.
Ущерб устанавливается. Ведется расследование.
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