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В Каунасском районе ночью женщина услышала странные звуки, вышла во двор и увидела, что неизвестные обстреляли два автомобиля и окна дома.
В Каунасском районе ночью обстреляли два автомобиля и окна дома
© Reuters/Scanpix

Департамент полиции сообщил, что 3 июля, в 1.30 ч. в Каунасском районе, в Домейкаве, женщина (1987 г.р.), услышала странные звуки и когда вышла во двор, заметила, следы пуль на двух окнах и двух автомобилях во дворе.

Подозревают, что неизвестный или неизвестные стреляли из воздушного ружья.

Ущерб устанавливается. Ведется расследование.

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