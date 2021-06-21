В Каунасском районе горели помещения компании Vinapack

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Департамент пожарной безопасности и обороны информировал, что 21 июня, в 12.37 ч. поступило сообщение о пожаре в компании Vinapack, в Эжярелисе (Каунасский район) на ул. Кауно,
По предварительным данным, открытым пламенем горела крыша здания. Сейчас пожар потушен, помещения компании сильно задымлены, пожарные продолжают работу.
Пока информации о пострадавших нет.
Представители компании также отказались что-либо комментировать Delfi.
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