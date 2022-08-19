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Полиция Каунасского района разыскивают пропавшую без вести Году Юодейке (2007 г.р.).
В Каунасском районе без вести пропала 15-летняя девочка
© Kauno aps. VPK

Несовершеннолетняя ушла из дома в Каунасском районе (староство Бабтай) 16 августа, в 15.30 ч. и не вернулась.

На девочке были черные шорты, темная майка, темные спортивные кеды, с собой у нее был черный рюкзак.

Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, длинные светлые волосы, синие глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба звонить по номеру 837 549 401 или писать по эл. почте zydrunas.andriuskevicius@policija.lt, можно звонить по номеру 112.

В Каунасском районе без вести пропала 15-летняя девочка
© Kauno aps. VPK

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