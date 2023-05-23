Полиция информировала, что 22 мая, в 16 ч., в Бабтай (Каунасский район) полиция приехала по вызову из-за бытового насилия в ближайшем окружении. Подозреваемый вел себя агрессивно и пытался ударить сотрудницу полиции (1986 г.р.). Позже он проткнул шину полицейского автомобиля VW Transporter и скрылся. Трезвый подозреваемый (1986 г.р.) был задержан и закрыт в КПЗ.

Выяснилось, что подозреваемый бил свою мать (1962 г.р.), поэтому и была вызвана полиция. По данным полиции, подозреваемого задержали через несколько часов в Бабтай, недалеко от дома.

Мужчину искали 10 экипажей полиции. По предварительным данным, мужчина в поле зрения полиции не попадал, у него есть проблемы со здоровьем.

Очевидцы писали Delfi, что мужчина был вооружен ножом.

Начаты расследования по факту насилия в ближайшем окружении и оказания сопротивления полиции при исполнении обязанностей.