В каунасском Парке Дружбы сломались качели, пострадали девочка и ее папа

Родители хотят предупредить других людей, посещающих парк.
"В среду мы с дочерью пришли погулять в Парк Дружбы. Когда мы катались на качелях, они сломались. Большой кусок металла весом в 200 кг, падая, ударил мужчину и 11-летнюю девочку", – рассказала супруга пострадавшего.
Была вызвана скорая и полиция.
"В Каунасской клинике врачи обнаружили на лице и шее девочки серьезные царапины, выяснили, что лопнула барабанная перепонка. И мужчина и девочка получили сильные ушибы в области шеи. Девочке назначено амбулаторное лечение. Мы написали заявление в полицию, – сообщила женщина. – Мы надеемся, что виновных найдут".
Представитель ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене, 11 мая, в 15.43 ч. полиция получила сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Ково 11-осёс, в парке сломались качели, пострадал ребенок. Полиция уточняет обстоятельства происшествия.
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