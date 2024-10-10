2024.10.10 07:04

В каунасском многоквартирном доме собака покусала женщину с ребенком

 
ru.DELFI.lt
Kaune šuo apkandžiojo moterį ir vaiką
Kaune šuo apkandžiojo moterį ir vaiką
ФОТО: Kas vyksta Kaune | Stopkadras

9 октября вечером, в 19.50 ч. в Каунасе к дому на проспекте Саванорю съехалась полиция, пожарные-спасатели и скорая prie Savanorių pr. esančio daugiabučio.

Дежурный Каунасской службы пожарной безопасности и спасения сказал, что пожарные-спасатели помогли полицейским попасть в квартиру на втором этаже.

По предварительным данным, в квартире женщину покусала собака.

Эту информацию подтвердила и Каунасская полиция. Дежурный сказал, что сообщение об этом поступило в 18.41 ч.

В квартире на проспекте Саванорю собака покусала женщину и ребенка. Пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, собака находится у хозяина. Собаку хозяин должен доставить в соответствущую службу.

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