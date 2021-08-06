В каунасском магазине подозреваемый в краже с ножом напал на полицейского

Когда на место происшествия приехала полиция, мужчина оказал стражам порядка сопротивление и даже бросился на одного из них с ножом в руках.

Подозреваемый (1999 г.р.) был задержан и взят под арест. Полицейскому помощь врачей не потребовалась.

Ведется расследование.