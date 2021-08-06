В каунасском магазине подозреваемый в краже с ножом напал на полицейского

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5 августа, в 15.40 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасе, на Раудондварисском шоссе, в магазине охрана задержала подозреваемого в краже товаров.
Когда на место происшествия приехала полиция, мужчина оказал стражам порядка сопротивление и даже бросился на одного из них с ножом в руках.
Подозреваемый (1999 г.р.) был задержан и взят под арест. Полицейскому помощь врачей не потребовалась.
Ведется расследование.
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