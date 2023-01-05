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В каунасском бассейне тонула малолетняя девочка. К счастью, ее вовремя спасли.
В каунасском бассейне тонула малолетняя девочка
© DELFI / Tomas Vinickas

Департамент полиции сообщает, что 4 января, в 21.19 ч. поступило сообщение о несчастье в бассейне.

Сообщалось, что в больницу из бассейна на ул. Караляус Миндауго была доставлена девочка 2018 г.р. Ребенок был госпитализирован для дальнейшего наблюдения.

Ведется расследование.

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