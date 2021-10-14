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В каунасской квартире обнаружены тела двоих молодых людей. Полиция выясняет, что это - двойное убийство или драма.
В каунасской квартире обнаружены тела двоих молодых людей
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что 13 сентября, в 15.34 ч. в Каунасе, в квартире на проспекте Тайкос, было обнаружено тело молодой женщины (1993 г.р.) со следами удушения и молодого человека (1992 г.р.) без внешних следов насилия.

Начато расследование по 1 ч. 129 ст. УК ЛР (убийство).

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