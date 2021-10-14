aA
В каунасской квартире обнаружены тела двоих молодых людей. Полиция выясняет, что это - двойное убийство или драма.
Департамент полиции сообщает, что 13 сентября, в 15.34 ч. в Каунасе, в квартире на проспекте Тайкос, было обнаружено тело молодой женщины (1993 г.р.) со следами удушения и молодого человека (1992 г.р.) без внешних следов насилия.
Начато расследование по 1 ч. 129 ст. УК ЛР (убийство).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы жалуются, что не могут попасть к врачам, ситуация более чем серьезная (6)
Очереди к врачам многих жителей Литвы давно не...
Литва скоро отменит летнее время: отказ от этой практики блокируют несколько стран ЕС (12)
Литва скоро отменит летнее время. Была надежда, что...
Полиция подала в суд Вильнюсский муниципалитет за "радужный" переход (7)
Вильнюсский муниципалитет не выполнил просьбу полиции...
Премьер-министр Литвы: от "паспорта возможностей" пока отказываться не будут (61)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду после...
Литва в шаге от еще одного критического рубежа: осталось четыре "красных" муниципалитета (47)
В Литве осталось всего 4 "красных" муниципалитета, вся...