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Во вторник вечером в Каунасской клинике обнаружили исчезновение пациента. Поиски длились несколько часов, тело мужчины было обнаружено в туалете, пишет Kas vyksta Kaune.
Ligoninė. Asociatyvi nuotrauka.
Ligoninė. Asociatyvi nuotrauka.
© R. Tenio nuotr.

В 20.53 ч. в полицию сообщили о том, что из палаты исчез пациент.

Полиция искала 57-летнего мужчину.

В 22.55 ч. полиция обратилась за помощью к пожарным-спасателям - надо было попасть в туалет Клиники пластической хирургии. В туалете было обнаружено тело мужчины. Врачи уже ничем не могли ему помочь.

Полиция выясняет причину смерти пациента.

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