В 20.53 ч. в полицию сообщили о том, что из палаты исчез пациент.

Полиция искала 57-летнего мужчину.

В 22.55 ч. полиция обратилась за помощью к пожарным-спасателям - надо было попасть в туалет Клиники пластической хирургии. В туалете было обнаружено тело мужчины. Врачи уже ничем не могли ему помочь.

Полиция выясняет причину смерти пациента.