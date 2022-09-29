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Во вторник вечером в Каунасской клинике обнаружили исчезновение пациента. Поиски длились несколько часов, тело мужчины было обнаружено в туалете, пишет Kas vyksta Kaune.
В 20.53 ч. в полицию сообщили о том, что из палаты исчез пациент.
Полиция искала 57-летнего мужчину.
В 22.55 ч. полиция обратилась за помощью к пожарным-спасателям - надо было попасть в туалет Клиники пластической хирургии. В туалете было обнаружено тело мужчины. Врачи уже ничем не могли ему помочь.
Полиция выясняет причину смерти пациента.
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