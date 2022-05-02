29 апреля, в 13.40 ч. в Каунасе, в гостинице на ул. А.Мицкявичаус мужчина (1987 г.р.) избил женщину (1983 г.р.). Начато расследование.
По сведениям Delfi, пострадавшая - исполнительница Миа. Полиция допросила подозреваемого. "Подозреваемому назначена письменная подписка о невыезде", – сказала пресс-секретарь Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркелявичюте.
Какие травмы получила пострадавшая, не сообщается. Степень нанесенных повреждений устанавливают судмедэксперты. От их вердикта будет зависеть ответственность, которая грозит подозреваемому.
По неофициальным данным, подозреваемый ранее уже был судим.
Delfi не удалось связаться с исполнительницей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Неудобный ответ на вопрос, почему русские Литвы массово не протестуют против войны в Украине (1)
На прошлой неделе в Риге состоялся протест русских...
Спецэфир Delfi: будет ли Кремль атаковать Молдову и открывать новый фронт против Украины?
Кремль принял решение атаковать Молдову Об этом...
Война в Украине. РФ может попытаться открыть из Молдовы новый фронт против Украины
Война в Украине идет больше двух месяцев. Вчера...
Погода: идут перемены – вскоре воздух прогреется до 20 градусов
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что...
Кремль планирует провокации: в Литву возвращаются забытые проблемы
Вопрос партнерства, который внес раскол в общество,...