29 апреля, в 13.40 ч. в Каунасе, в гостинице на ул. А.Мицкявичаус мужчина (1987 г.р.) избил женщину (1983 г.р.). Начато расследование.

По сведениям Delfi, пострадавшая - исполнительница Миа. Полиция допросила подозреваемого. "Подозреваемому назначена письменная подписка о невыезде", – сказала пресс-секретарь Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркелявичюте.

Какие травмы получила пострадавшая, не сообщается. Степень нанесенных повреждений устанавливают судмедэксперты. От их вердикта будет зависеть ответственность, которая грозит подозреваемому.

По неофициальным данным, подозреваемый ранее уже был судим.

Delfi не удалось связаться с исполнительницей.