aA
Департамент полиции информирует, что в Каунасе был арестован полицейский из Мариямполе.
По предварительным данным, 12 марта, в 10.52 ч. в ГКП Каунасского округа обратилась женщина (1997 г.р.), которая заявила, что в 9.30 ч. того же дня в Каунасе, на проспекте Балриёс, в больнице ей угрожал мужчина (1980 г.р.).
Подозреваемый – полицейский ГКП Мариямпольского округа - был задержан.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Соцмин представил реформу пенсионного накопления: повторно в систему будут включать не всех
В обществе не смолкают дискуссии о пенсионном...
Новый рейтинг: Науседа повторяет сценарий Грибаускайте
Новые рейтинги по-прежнему демонстрируют лидерство...
ЛИСР против запрета на работу магазинов в воскресенье: это приведет к росту цен и увольнению работников
Запрет на работу продовольственных магазинов площадью...
"Навальный" получил "Оскар" как лучший документальный фильм
Картина "Навальный" канадского режиссера Дэниэля Роэра...
Глава МИД: мы находимся в новой фазе, когда не можем рассматривать любой конфликт только как региональный
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...