aA
Департамент полиции информирует, что в Каунасе был арестован полицейский из Мариямполе.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© ELTA / Josvydas Elinskas

По предварительным данным, 12 марта, в 10.52 ч. в ГКП Каунасского округа обратилась женщина (1997 г.р.), которая заявила, что в 9.30 ч. того же дня в Каунасе, на проспекте Балриёс, в больнице ей угрожал мужчина (1980 г.р.).

Подозреваемый – полицейский ГКП Мариямпольского округа - был задержан.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Соцмин представил реформу пенсионного накопления: повторно в систему будут включать не всех

В обществе не смолкают дискуссии о пенсионном...

Новый рейтинг: Науседа повторяет сценарий Грибаускайте

Новые рейтинги по-прежнему демонстрируют лидерство...

ЛИСР против запрета на работу магазинов в воскресенье: это приведет к росту цен и увольнению работников

Запрет на работу продовольственных магазинов площадью...

"Навальный" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

Картина "Навальный" канадского режиссера Дэниэля Роэра...

Глава МИД: мы находимся в новой фазе, когда не можем рассматривать любой конфликт только как региональный

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...