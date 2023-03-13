По предварительным данным, 12 марта, в 10.52 ч. в ГКП Каунасского округа обратилась женщина (1997 г.р.), которая заявила, что в 9.30 ч. того же дня в Каунасе, на проспекте Балриёс, в больнице ей угрожал мужчина (1980 г.р.).

Подозреваемый – полицейский ГКП Мариямпольского округа - был задержан.

Ведется расследование.