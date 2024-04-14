В Каунасе жителей эвакуировали из многоквартирного дома из-за химикатов

По данным полиции, 14 апреля около 0.15 в подъезде многоквартирного дома в Каунасе по адресу ул.Биржеле, 23-ос взорвалась стеклянная тара.

Есть подозрение, что химические вещества могли попасть в окружающую среду. Жителей дома эвакуировали с двух этажей. Во время инцидента никто из людей не пострадал.

Полиция собрала материалы для расследования фактов уничтожения или повреждения имущества в общественно опасном порядке.

Каунасское управление противопожарной безопасности и спасения сообщает, что в 0.14 час поступило сообщение, что в подъезде что-то взорвалось, есть дым. Признаков горения не было. 0.42 час в пожарную часть снова позвонила полиция. В подъезде между 4 и 5 этажами в пластиковом контейнере находились вещества неизвестного происхождения.