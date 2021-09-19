В Каунасе женщина пыталась пройти в торговый центр с чужим "паспортом возможностей"

18 сентября, в 16.40 ч., в Каунасе, на проспекте им. Короля Миндаугаса, в торговый центр пришла молодая женщина (1999 г.р.) и предъявила контролеру чужий документ ("паспорт возможностей").

Начато расследование по 302 ст. УК ЛР (похищение использование печати или документа, использование украденного документа или печати).