В Каунасе загорелись два самоката BOLT

Как сообщили в Каунасском пожарно-спасательном управлении, в 4.07 час. поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта А. Юозапавичяус и улицы Сюлу горит самокат.

На момент прибытия пожарных горели открытым пламенем два скутера BOLT, оба были потушены.

„Прохожий сообщил, что горит самокат, на тушение пожара выехала одна пожарная машина“, – сообщил Elta специалист Отдела по координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения Гедрюс Вайчюлис.

В последнее время в Литве зарегистрирован ряд пожаров, предположительно, связанных с самокатами.