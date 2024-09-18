В Каунасе зафиксировано издевательство над мужчиной: видео транслировали на TikTok

„Вчера в Каунасе, на ул. Партизану, 7, была осуществлена экзекуция в отношении мужчины. Больше 15 жителей разных бараков снимали видео и транслировали его в TikTok, видео видели около 20 000 человек.

Они унижали, били мужчину, брызгали газом в лицо и т.д. Когда приехала полиция, экзекуция закончилась, но перед этим она длилась около получаса. Полиция ничего не делала, чтобы насмешки были прекращены“, – писал читатель.

„Мало того, вчера вечером они снова „охотились“ около Maximа на Саванорю, в 22 ч. Но с моей помощью и путем привлечения полиции жестокая расправа была пресечена“, – прибавил он.