В Каунасе зафиксировано издевательство над мужчиной: видео транслировали на TikTok

„Вчера в Каунасе, на ул. Партизану, 7, была осуществлена экзекуция в отношении мужчины. Больше 15 жителей разных бараков снимали видео и транслировали его в TikTok, видео видели около 20 000 человек.
Они унижали, били мужчину, брызгали газом в лицо и т.д. Когда приехала полиция, экзекуция закончилась, но перед этим она длилась около получаса. Полиция ничего не делала, чтобы насмешки были прекращены“, – писал читатель.
„Мало того, вчера вечером они снова „охотились“ около Maximа на Саванорю, в 22 ч. Но с моей помощью и путем привлечения полиции жестокая расправа была пресечена“, – прибавил он.
Подобные сцены в этом месте можно увидеть едва ли не каждый день. В начале ул. Партизану есть общежития, туда часто приезжает полиция.
„В нашем районе это норма!“, – сказала женщина, комментируя видео.
Пресс-секретарь Каунасской полиции Реда Зараускене сказала, что жертвой насмешек стал мужчина 1993 г.р. Подозреваемые - мужчина 1995 г.р. и женщина 1984 г.р.
Пока неясно, по какой причине была устроена экзекуция.
Начато расследование.