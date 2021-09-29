По данным полиции, 28 сентября, в 11.00 ч. в Каунасе, на проспекте Европы, в ТЦ пришел нетрезвый (1,70 промилле) мужчина 1985 г.р., который предъявил охране чужой "паспорт возможностей".
В 18.15 ч. того же дня в тот же ТЦ с чужим "паспортом возможностей" пришел еще один нетрезвый мужчина (1,85 промилле) 1967 г.р.
По данным полиции, были начаты расследования по 302 ст. УК ЛР – подделка или похищение печати, документа. Подозреваемым грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
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