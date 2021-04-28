В Каунасе задержан подозреваемый в распространении наркотиков: прятал "товар" в сумке компании Wolt

Полиция сообщает, что после долгого и тщательного расследования были собраны данные о преступной деятельности, была проведена оперативная операция, во время которой был задержан житель Каунаса (1978 г.р.), перевозивший в автомобиле почти 2 кг конопли. Подозреваемый прятал "товар" в сумке компании Wolt

По имеющимся данным, подозреваемый занимался интенсивным распространением наркотиков, у него была широкая сеть клиентов.

Задержанный - неоднократно судим за распространение наркотиков и другие преступления, он хорошо известен полиции. Мужчина был задержан на 48 ч.