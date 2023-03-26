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Каунасская полиция в выходные проводила рейды. Статистику нетрезвых водителей пополнил сотрудник Службы общественной безопасности (СОБ).
В Каунасе за рулем автомобиля был остановлен нетрезвый сотрудник СОБ
© DELFI / Domantas Pipas

Департамент полиции сообщает, что 25 марта, в 08.29 ч. в Каунасе, на проспекте Европы, был остановлен автомобиль VW Tiguan, которым управлял нетрезвый водитель (0,92 промилле)

Выяснилось, что этот мужчина (1982 г.р.) является сотрудником СОБ.

Он попался полиции в свободное от службы время. Составлен протокол, мужчина может лишиться работы.

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