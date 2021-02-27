В Каунасе водитель BMW стал виновником массового ДТП

BMW врезался в стоявший у обочины автомобиль VW Golf, тот врезался в два стоявших рядом BMW. Один из BMW еще зацепил VW Polo, а тот после удара оказался на проезжей части и столкнулся с ехавшим мимо еще одним BMW.

В ДТП были повреждены сразу четыре автомобиля BMW.

ДТП произошло в 19.17 ч. Виновник ДТП - молодой человек 1992 г.р. Он был трезвым.

Очевидцы предполагают, что виновник ДТП мог нарушить допустимую скорость, а машина потеряла управление после того, как ударилась задним колесом о бордюр.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.