В Каунасе водитель BMW стал виновником массового ДТП

BMW врезался в стоявший у обочины автомобиль VW Golf, тот врезался в два стоявших рядом BMW. Один из BMW еще зацепил VW Polo, а тот после удара оказался на проезжей части и столкнулся с ехавшим мимо еще одним BMW.
В ДТП были повреждены сразу четыре автомобиля BMW.
ДТП произошло в 19.17 ч. Виновник ДТП - молодой человек 1992 г.р. Он был трезвым.
Очевидцы предполагают, что виновник ДТП мог нарушить допустимую скорость, а машина потеряла управление после того, как ударилась задним колесом о бордюр.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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