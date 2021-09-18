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В пятницу вечером на проспекте Тайкос, в Каунасе произошло ДТП, один автомобиль перевернулся, пострадал один человек, сообщает Kas vyksta Kaune.
В Каунасе во время ДТП перевернулся автомобиль
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Дежурный ГКП Каунасского округа сообщил, что в 20.02 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Тайкос, 33, столкнулись два автомобиля.

Дежурный станции скорой помощи сообщил, что в ДТП пострадал 36-летний мужчина, он был доставлен в Каунасскую клинику.

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