В Каунасе во время ДТП перевернулся автомобиль

Дежурный ГКП Каунасского округа сообщил, что в 20.02 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Тайкос, 33, столкнулись два автомобиля.

Дежурный станции скорой помощи сообщил, что в ДТП пострадал 36-летний мужчина, он был доставлен в Каунасскую клинику.