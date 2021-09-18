В Каунасе во время ДТП перевернулся автомобиль

aA
В пятницу вечером на проспекте Тайкос, в Каунасе произошло ДТП, один автомобиль перевернулся, пострадал один человек, сообщает Kas vyksta Kaune.
Дежурный ГКП Каунасского округа сообщил, что в 20.02 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Тайкос, 33, столкнулись два автомобиля.
Дежурный станции скорой помощи сообщил, что в ДТП пострадал 36-летний мужчина, он был доставлен в Каунасскую клинику.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В поликлиниках – критическая нагрузка на семейных врачей: невозможно даже по телефону выписать лекарства (70)
В некоторых поликлиниках Литвы сложно не только...
"Коридор" Александра Ратько: переплыть Неман и начать "дыхать разам" в Вильнюсе, где родился Ромен Гари Вторая серия "Одиночество" (20)
"Ты плывешь и плывешь. Осознание страха пришло где-то...
Вопрос "Ярмарки народов": по правилам должны требовать "паспорт возможностей", организаторы это отрицают
На проходящей в столице Литвы "Ярмарке народов" у...
Премьер Литвы: если господин Карбаускис хочет говорить ультиматумами - это его право (76)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что у...