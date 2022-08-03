В Каунасе во дворе дома обстреляли пожарных, были вызваны бойцы "Араса"

Инцидент произошел в минувший вторник в Каунасе.

Бойцы "Араса" были вооружены.

Около 11 ч. пожарным сообщили, что на частной территории разожжен костер, а дым от костра идет в окна квартир жителей соседних домов. Пожарные быстро потушили огонь, но во время работы почувствовали, что в них кто-то стреляет. Сказать, из какого оружия велась стрельба, сложно. Однако пожарные поняли, что стреляют не пулями, а дробью. Они вызвали полицию.

Полиция быстро нашла стрелка и его квартиру. Однако мужчина отказался открыть двери. Поскольку 40-летний мужчина был вооружен, вызвали бойцов "Араса", которые убедили его открыть двери. Мужчина был задержан.

В полицейской сводке инцидент был описан так: 2 августа, в 11.21 ч. поступило сообщение, что в Каунасе, на ул. Пету, во дворе многоквартирного дома мужчина разжег костер. На месте происшествия возник конфликт между ним и пожарными, мужчина ушел домой и стал стрелять в сторону пожарных из окна.

Никто не пострадал. Нетрезвого (0,94 промилле) подозреваемого (1982 г.р.) задержали бойцы "Араса".

В квартире у подозреваемого нашли и изъяли два, возможно, самодельных оружия. Начато расследование.

Местные жители сразу поняли, кто был задержан.

"Бедный и бедные родители. Понимаете, он художник", – сказала одна соседка. Она сказала, что видела его работы, они удивляют тщательностью, с которой были выполнены. Но удивляет и его поведение - костры он жжет и оружие применяет не в первый раз.

"Здесь есть бездомный один, так он поджег этого бездомного, потом пришел с оружием и сказал, что застрелит его", – рассказала другая соседка.

Судя по остаткам кострища, это был перформанс. На кирпичах он жег книги, рядом стоял стол, накрытый белой занавеской и красной тканью.

"Вечером он сделал этот стол, делал жертвенник. А около 23 ч. он тут молился", – сказала женщина.

Соседи сказали, что побаиваются этого художника.