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Департамент полиции Литвы информировал, что в Каунасе висел российский флаг с нецензурной надписью.
По предварительным данным, 24 июля, в 9.49 ч., в Каунасе, на проспекте Саванорю, был замечен российский флаг с бранными словами.
Ведется расследование по факту разжигания межнациональной, этнической, расовой, религиозной и др. розни.
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