В Каунасе вандалы подожгли главную елку

Первые сообщения о том, что горит елка, поступили 4 декабря, в 1.48 ч. Одни очевидцы с автомобильными огнетушителями пытались погасить огонь, а другие снимали происходящее на видео.

"Горит каунасская елка. Кто был на месте происшествия, говорят, что некто приехал на машине, поджог и уехал", – рассказал один читатель портала.

Дежурный пожарной службы сказал Kas vyksta Kaune, что первое сообщение о том, что горит елка, поступило в 1.43 ч. Он рассказал, что пожарные локализовали и погасили огонь в течение нескольких минут. Однако выгорело 15 кв. м рождественской елки.

Люди во время пожара не пострадали.

Муниципалитет Каунаса сообщил, что команда уже работает на площади, устраняет последствия пожара.

Дежурный Каунасской полиции подтвердил журналистам Kauno diena, что полиция через 10 минут после происшествия задержала 21-летнего подозреваемого на проспекте А.Юозапавичуса и доставила его в комиссариат.