В Каунасе в столб врезался и перевернулся автомобиль Audi, пострадал ребенок

Полиция информировала, что около 20 ч. поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Гележинкелё и Л.Ивинскё водитель не справилась с управлением автомобиля Audi, съехала с дороги и перевернулась.
Сообщается, что в ДТП пострадала девочка 2022 г.р., ее доставили в больницу.
По предварительным данным, водитель была трезвой. Очевидцы сообщили, что автомобиль врезался и в столб.
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