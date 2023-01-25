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Во вторник вечером в Каунасе, в Нижних Шанчай, произошло ДТП. По предварительным данным, помощь врачей потребовалась родившейся в прошлом году девочке.
В Каунасе в столб врезался и перевернулся автомобиль Audi, пострадал ребенок
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Полиция информировала, что около 20 ч. поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Гележинкелё и Л.Ивинскё водитель не справилась с управлением автомобиля Audi, съехала с дороги и перевернулась.

Сообщается, что в ДТП пострадала девочка 2022 г.р., ее доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель была трезвой. Очевидцы сообщили, что автомобиль врезался и в столб.

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