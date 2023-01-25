В Каунасе в столб врезался и перевернулся автомобиль Audi, пострадал ребенок

Полиция информировала, что около 20 ч. поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Гележинкелё и Л.Ивинскё водитель не справилась с управлением автомобиля Audi, съехала с дороги и перевернулась.

Сообщается, что в ДТП пострадала девочка 2022 г.р., ее доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель была трезвой. Очевидцы сообщили, что автомобиль врезался и в столб.