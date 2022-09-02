О происшествии порталу Kas vyksta Kaune сообщила читательница.
Представитель полиции сказала в интервью Kas vyksta Kaune, что автомобиль съехал в реку в 14 ч.
По предварительным данным, он стоял на АЗС Orlen и, вероятно, оттуда съехал в реку.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Автомобиль не утонул, его из реки вытащили пожарные-спасатели.
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