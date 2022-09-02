aA
В четверг после обеда в Каунасе в реку Нерис съехал автомобиль VW. Водитель не пострадал.

О происшествии порталу Kas vyksta Kaune сообщила читательница.

Представитель полиции сказала в интервью Kas vyksta Kaune, что автомобиль съехал в реку в 14 ч.

По предварительным данным, он стоял на АЗС Orlen и, вероятно, оттуда съехал в реку.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Автомобиль не утонул, его из реки вытащили пожарные-спасатели.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Vladimiras Putinas Gitanas Nausėda

Президент Литвы: не следует придавать особую значимость визиту Путина в Калининград

Президент Гитанас Науседа считает, что не следует...

Студенты поставили палатки у министерства: цены на жилье космические

Студенты в среду провели акцию протеста у здания...

Регуляторы стран Балтии и "Nord Pool" будут выяснять причины роста цен на бирже электроэнергии

29 августа национальные регулирующие органы стран...

В выходные в Литве будет холодно, местами возможны заморозки

В пятницу днем ожидается переменная облачность, над...

M. Chodorkovskis Garis Kasparovas

Ходорковский и Каспаров призывают не вводить полный запрет на визы для россиян

Российские оппозиционеры, критики Кремля Михаил...