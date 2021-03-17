В Каунасе в квартире обнаружены тела двух женщин

Полицию вызвали обеспокоенные соседи, которые сообщили, что уже несколько недель не видели своих соседок.
Квартиру открыли пожарные-спасатели. Полиция обнаружила в квартире тела женщин в стадии разложения. При первичном осмотре следов насилия на телах не обнаружили.
Сейчас тела переданы в руки судмедэкспертов.
Начато расследование.
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