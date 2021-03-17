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16 марта, в 19.30 ч., в Каунасе, на ул. Гричупё, в квартире были обнаружены тела двух женщин (1949 г.р. и 1974 г.р.) в стадии разложения.
В Каунасе в квартире обнаружены тела двух женщин
© AFP / Scanpix

Полицию вызвали обеспокоенные соседи, которые сообщили, что уже несколько недель не видели своих соседок.

Квартиру открыли пожарные-спасатели. Полиция обнаружила в квартире тела женщин в стадии разложения. При первичном осмотре следов насилия на телах не обнаружили.

Сейчас тела переданы в руки судмедэкспертов.

Начато расследование.

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