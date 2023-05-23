В Каунасе в канализации обнаружены химические вещества: пострадал пожарный, эвакуировано 500 человек

Департамент полиции Литвы сообщает, что 22 мая, в 11.27 ч. ГКП Каунасского округа информировали о том, что в Каунасе, на Раудондварисском шоссе из канализации компании чувствуется специфический резкий запах. Первичные исследования показали, что в канализации есть химические соединения (дихлорид и др.).
Работавший на месте происшествия пожарный-спасатель (1989 г.р.) почувствовал недомогание и обратился к врачам. Его положили в больницу для наблюдения.
Из соседних зданий эвакуировали около 500 человек.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что на месте происшествия чувствовался резкий запах химических веществ из трех канализационных колодцев и подвала здания.
Информация была передана Департаменту гражданской обороны и защиты населения Каунасского муниципалитета, Каунасскому департаменту НЦОЗ, Департаменту охраны окружающей среды, врачам и полиции, АО Kauno vandenys.
Выяснилось, что колодцы соединены с городской канализацией.
Из колодцев были взяты образцы, какое в них содержится химическое соединение, пока не установлено.
Начато расследование по 1 ч. 270 ст. УК ЛР (нарушение правил использования опасных соединений).
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