В Каунасе в ДТП погиб один человек

29 декабря, в 1.30 ч., в Каунасе, на проспекте Саванорю, автомобиль VW Golf, которым управлял молодой человек (1989 г.р.), врезался в стоявший в первой полосе автомобиль Scania.
На место происшествия приехали врачи и пожарные-спасатели, однако водителю VW Golf они уже ничем не смогли помочь, он скончался на месте происшествия. Очевидцы сказали, что перед столкновением VW Golf ездил по городу на высокой скорости.
По словам очевидцев, после столкновения запчасти машины оказались на расстоянии 100 м от нее.
Ведется расследование.
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