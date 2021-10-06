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Каунасская полиция выясняет причину смерти молодой женщины и чем отравились ее трое детей.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что 5 октября, в 23.30 ч. в Каунасе в доме было обнаружено тело женщины (1978 г.р.) без внешних следов насилия.

В доме также были трое малолетних детей (двое 2010 г.р. и один 2008 г.р.) с симптомами отравления. Их доставили в больницу.

Начато расследование.

Представитель службы по защите прав детей Рамуне Любинайте сказала, что до этого происшествия семья в поле зрения службы не попадала.

"Отец есть, но он с семьей не жил. Эта семья в поле зрения не попадала, ей не предоставляли никакие услуги. Сейчас главное, чтобы дети, пережившие такое потрясение, получили необходимую помощь", – сказала Любинайте Delfi.lt.

По ее словам, как отец, так и другие родственники готовы позаботиться о детях.

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