В Каунасе в дом врезался автомобиль

По единому номеру помощи сообщили, что в 22.03 ч. в дом врезался автомобиль, водитель из него не выходит, возможно, водитель пострадал.
Сообщается, что автомобиль Volkswagen снес забор и врезался в дом, от удара в доме выпали стекла.
На место происшествия приехали пожарные-спасатели, полиция и скорая. Подозревают, что причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя.
Пожарным не пришлось вызволять водителя, его передали в руки врачей.
Скорая увезла водителя в больницу.
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