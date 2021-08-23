В Каунасе ушел из дома и не вернулся молодой человек

Полиция информировала, что мужчина 17 августа ушел из дома в Каунасе, на проспекте Балту и назад не вернулся.

На мужчине были синие шорты и футболка, на ногах - пляжные шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номерам (8 700 60646) или 112 или писать по эл. почте jovita.bitiene@policija.lt.