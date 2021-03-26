На место происшествия приехала полиция и пожарные (поскольку куклы были подожжены).
"В 8.08 ч. поступило сообщение о том, что на аллее Лайсвес, на здании номер 36, пытались что-то поджечь на стекле. Подозревали также, что кто-то пытался попасть в помещение", – сказала Delfi пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене.
Полиция увезла фрагменты сгоревших кукол и маску с надписями. На месте происшествия были взяты образцы ДНК.
Представитель ПУ "Каунас - Культурная столица Европы 2022" Миндаугас Рейникис сказал, что в помещение посторонние не проникли.
По словам Рейникиса, этот инцидент – или акт вандализма, или действия человека с нарушенной психикой. Он выразил надежду на то, что полиция выявит подозреваемого – в этом месте много видеокамер.
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