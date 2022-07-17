В Каунасе тонул человек, за его жизнь борются врачи

Сообщение об этом поступило 17 июля, в 8.55 ч.

Звонивший информировал, что в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичаус у Панемунского моста тонет человек.

Пожарные-спасатели вытащили утопавшего. Он был без сознания.

За жизнь пострадавшего борются врачи.