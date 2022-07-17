aA
По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Каунасе пожарные-спасатели вытащили из воды утопавшего.
В Каунасе тонул человек, за его жизнь борются врачи
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Сообщение об этом поступило 17 июля, в 8.55 ч.

Звонивший информировал, что в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичаус у Панемунского моста тонет человек.

Пожарные-спасатели вытащили утопавшего. Он был без сознания.

За жизнь пострадавшего борются врачи.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве прогнозируют дальнейший рост цен на услуги парикмахеров

В июне инфляция достигла 21%, рост цен не обошел стороной...

Экономист: готов поспорить, что в следующем году инфляция в Литве будет меньше средней по ЕС

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...

Бируте Петриките после участия в "Славянском базаре": музыка с войной не связана

13-18 июля в Беларуси проходит 31-й фестиваль " Славянский...

Синоптики: будет сыро и ветрено, но с каждым днем будет становиться все теплее

В воскресенье днем над Литвой немного усилится зона...

Коронавирус в Литве: 92 новых случая, скончались два человека

За минувшие сутки в Литве выявлено 92 случая...