В Каунасе тонул человек, за его жизнь борются врачи

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По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Каунасе пожарные-спасатели вытащили из воды утопавшего.
Сообщение об этом поступило 17 июля, в 8.55 ч.
Звонивший информировал, что в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичаус у Панемунского моста тонет человек.
Пожарные-спасатели вытащили утопавшего. Он был без сознания.
За жизнь пострадавшего борются врачи.
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