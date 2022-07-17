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По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Каунасе пожарные-спасатели вытащили из воды утопавшего.
В Каунасе тонул человек, спасти жизнь утопавшей не удалось
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Сообщение об этом поступило 17 июля, в 8.55 ч.

Звонивший информировал, что в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичаус у Панемунского моста тонет человек.

Пожарные-спасатели вытащили утопавшего. Он был без сознания.

Сообщалось, что из воды достали женщину. Врачи пытались реанимировать ее, но тщетно. Женщина скончалась.

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