В Каунасе тонул человек, спасти жизнь утопавшей не удалось

Сообщение об этом поступило 17 июля, в 8.55 ч.

Звонивший информировал, что в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичаус у Панемунского моста тонет человек.

Пожарные-спасатели вытащили утопавшего. Он был без сознания.

Сообщалось, что из воды достали женщину. Врачи пытались реанимировать ее, но тщетно. Женщина скончалась.