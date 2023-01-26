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26 января утром поступило сообщение о бомбе в Каунасском окружном суде. Полиция и пожарные-спасатели приехали и на ул. И.Канто.
Kauno apygardos teismo nuotr.
Kauno apygardos teismo nuotr.

Представители Каунасском полиции сказали порталу Kas vyksta Kaune, что в 07.57 ч. поступило сообщение о том, что заминирован Каунасский окружной суд.

В 08.48 ч., полиция и пожарные-спасатели приехали и на ул. И.Канто, стоп-лентой огородили ресторан Bokštas.

По данным дежурного полиции, сообщалось, что сработала пожарная сигнализация.

В 9 ч. представитель Каунасского окружного суда Милда Криже сказала, что 26 января на эл. почту суда пришло письмо о бомбе в здании. Работников эвакуировали. Около 8:50 ч. полиция разрешила продолжать работу.

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