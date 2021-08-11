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В Каунасе с наркотиками был задержан 17-летний подросток. Подросток был задержан во вторник, в 12.50 ч., на ул. Ромайню.
В Каунасе с наркотиками был задержан 17-летний подросток
© DELFI / Dainius Sinkevičius

У него нашли 20 свертков из фольги с растительным веществом.

Подозревают, что это наркотики. Молодого человека после опроса отпустили.

Начато расследование.

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