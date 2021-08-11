В Каунасе с наркотиками был задержан 17-летний подросток

Скопировать ссылку В Каунасе с наркотиками был задержан 17-летний подросток

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В Каунасе с наркотиками был задержан 17-летний подросток. Подросток был задержан во вторник, в 12.50 ч., на ул. Ромайню.