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В Каунасе с наркотиками был задержан 17-летний подросток. Подросток был задержан во вторник, в 12.50 ч., на ул. Ромайню.
У него нашли 20 свертков из фольги с растительным веществом.
Подозревают, что это наркотики. Молодого человека после опроса отпустили.
Начато расследование.
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